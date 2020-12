The Offspring, pubblicato il video ufficiale della loro canzone di Natale "Christmas (Baby Please Come Home)". Guardalo qui

Gli Offspring hanno pubblicato dopo anni il loro primo videoclip dedicato alla loro nuova canzone natalizia Christmas (Baby Please Come Home).

La band di Dexter Holland e Noodles ha rivisitato un brano di Darlene Love del 1963 chiamato Christmas (Baby Please Come Home). Ma perché gli Offspring hanno pubblicato una canzone di Natale? Ecco quanto dichiarato dal frontman Dexter Holland: "Mi sembrava che il mondo potesse apprezzare una bella canzone natalizia. Siamo sempre stati dei grandi fan di Darlene Love, quindi quando mi è venuta l'idea di fare una canzone di Natale, e di registrarla... ho cercato di non rovinarla!"

Secondo quanto dichiarato dalla band, gli Offspring hanno da poco completato le registrazioni del tanto atteso decimo album. Il seguito di "Days Go By" del 2012 è stato prodotto nuovamente da Bob Rock, che ha anche lavorato agli ultimi due dischi della band.