Metallica, Eddie Vedder e Billy Corgan si sono esibiti nel concerto tributo agli Alice In Chains. Guardalo qui in versione integrale

Il Museum of Pop Culture di Seattle ha conferito agli Alice In Chains il Founders Award 2020 dal In onore della band del compianto Layne Staley è stato organizzato un concerto in streaming a cui hanno partecipato alcuni tra i nomi più importanti e fondamentali del panorama rock mondiale. Nella line up, oltre agli Alice In Chains, si sono anche esibiti Krist Novoselicmembri dei Nirvana, Eddie Vedder e Jeff Ament dei Pearl Jam, i membri dei Soundgarden, i Metallica, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Korn, Ann e Nancy Wilson, Tom Morello, Duff McKagan, Corey Taylor, Dave Navarro e Chris Chaney, Mark Lanegan, Taylor Hawkins dei Foo Fighters, Mastodon, Shooter Jennings e tanti altri.

Il chitarrista degli Alice In Chains Jerry Cantrell ha commentato così la riuscita e l'organizzazione dell'evento: "È davvero speciale ricevere il MoPOP Founders Award nella nostra città natale di Seattle. È anche un onore essere raggiunti da così tanti nostri amici, colleghi ed eroi per suonare alcuni brani degli Alice In Chains. Spero che le persone possano aver apprezzato lo spettacolo tanto quanto noi che lo abbiamo messo insieme. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa cosa virtuale in questi tempi così difficili".