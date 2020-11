Alanis Morissette ha pubblicato la sua versione di Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Yoko Ono. Guarda il video

Alanis Morissette ha registrato la sua versione di Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Yoko Ono.

La rocker canadese ha anche ricreato il video della leggendaria canzone all'interno della sua casa con i suoi bambini, cercando di rimanere il più fedele possibile all'idea e al concetto espressi dalla coppia Lennon-Ono nel 1971, utilizzando anche il famoso poster con la scritta "Bed Peace".

"È stato un onore realizzare una cover di questa incredibile canzone", ha dichiarato Alanis Morissette. “I testi sembrano più pertinenti e attuali che mai, specialmente per quest'anno che è stato un anno di grande resilienza e adattamento per tutti i nostri sentimenti. Possa questa canzone servire come un grande abbraccio per voi e per le vostre dolci famiglie e amici. Alla fine andrà tutto bene, e se non andasse bene, non sarà la fine".