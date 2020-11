Guns N' Roses, pubblicato il concerto registrato in Kansas nel 2019. Guardalo qui

I Guns N' Roses hanno pubblicato un nuovo episodio della loro serie Not In This Lifetime Selects, in cui vengono riproposti i momenti migliori dei loro concerti andati in scena durante il tour Not In This Lifetime.

Il concerto selezionato dalla band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan per questa puntata è quello del 7 ottobre 2019 tenutosi alla InTrust Bank Arena di Wichita, in Kansas.

All'interno del video trasmesso in streaming sul canale youtube della band sono stati selezionati i seguenti bani:

"Estranged"

"Civil War"

"Wichita Lineman" (Glen Campbell cover)

"Nightrain"