Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo video di The Power of Prayer. Guardalo qui

Letter To You è l'ultimo album di inediti di Bruce Springsteen pubblicato con la E Street Band. Oltre al disco il Boss ha lavorato anche ad una speciale versione dell'album in formato cinematografico pubblicato su una piattaforma di streaming online.

Il disco richiama uno spirito d'altri tempi, quasi lo stesso evocato nei primi lavori della band di inizio anni '80, e per alcune canzoni dell'album Springsteen ha voluto rimettere mano ad alcuni brani abbozzati all'inizio della sua carriera, ricordando in ogni composizione i vecchi amici persi durante gli anni. Lo stesso concetto è stato applicato per la realizzazione del video di The Power of Prayer, l'ultimo singolo di Bruce Springsteen. Per questo video il Boss ha scelto di utilizzare vecchi filmati della sua giovinezza, oltre a contenere filmati di Springsteen e della E Street Band al lavoro in studio.