Green Day, pubblicato il nuovo EP del loro side project The Network. Ascoltalo qui

Nel 2003, i Green Day diedero vita ad un progetto "segreto" di musica new wave side chiamato The Network. La band ha pubblicato il loro album di debutto, Money Money 2020, in quello stesso anno e nel 2004 lo ripubblicò con all'interno due nuovi brani. L'ultima volta in cui i The Network si sono "riuniti" è stato nel 2005 quando hanno paradossalmente aperto alcuni concerti dei Green Day.

Da qualche settimana, dopo un silenzio durato 15 anni, la band è tornata a dare segni di attività attraverso l'apertura dei propri canali social e la pubblicazione di alcuni enigmatici video. La conferma è arrivata lo scorso 3 novembre quando la band ha pubblicato il singolo Ivankkka Is A Nazi.

Oggi si scopri che quel singolo era solamente un primo assaggio del nuovo materiale della band che da poche ore ha pubblicato online l'EP Trans Am, con la promessa di un album completamente nuovo chiamato Money Money 2020 Part II: Told Ya So! che uscirà il prossimo 4 dicembre.

La band ha pubblicato anche l'assurdo video del nuovo singolo Trans AM:

Ascolta qui l'EP: