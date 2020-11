Queens Of The Stone Age, il concerto acustico trasmesso in beneficenza per le vittime del Bataclan. Guardalo qui

I Queens Of The Stone Age hanno trasmesso sul loro canale YouTube un concerto inedito mai pubblicato prima, la performance acustica registrata al MONA (Museum of Old and New Art) in Tasmania nell'agosto 2018.

Il live è stato pubblicato in occasione del quinto anniversario degli attacchi terroristici del 2015 a Parigi: quel giorno persero la vita 130 persone, di cui 89 durante il concerto degli Eagles Of Death Metal (Josh Homme fa parte della formazione) al Bataclan.

La pubblicazione online di questo concerto ha permesso alla band di raccogliere dei fondi da destinare alle associazioni Nick Alexander Memorial Trust e Life For Paris, istituite dopo gli attacchi di Parigi.

"Il 2020 è stato un anno davvero incasinato e le persone in difficoltà hanno bisogno di voi più che mai", ha dichiarato Josh Homme riguardo alle donazioni volontarie legate alla pubblicazione di questo concerto: "Donate quello che potete, se potete".

Il Nick Alexander Memorial Trust è stato fondato in memoria di Nick Alexander, barbaramente ucciso nell'attacco al Bataclan mentre lavorava al banco dei merchandising degli Eagles of Death Metal, mentre la Life For Paris ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere e aiutare le vittime e le famiglie delle persone colpite dagli attacchi.