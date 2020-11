I System Of A Down hanno donato 600.000 dollari alla popolazione Armena raccolti con i due nuovi singoli

Venerdì scorso i System Of A Down hanno pubblicato Protect The Land e Genocidal Humanoidz, le prime due nuove canzoni della band in 15 anni. Il ritorno in studio della band è stato motivato soprattutto a causa dal recente conflitto scoppiato tra Artsakh e Azerbaigian. Prodotte dal chitarrista / cantante Daron Malakian, che ha anche scritto la musica e i testi, entrambe le canzoni sono ora disponibili in streaming e in vendita su Bandcamp, con i diritti d'autore della band destinati completamente all'Armenia Fund.

In un video messaggio condiviso sui social, la band ha dichiarato: "Siamo veramente grati a tutti per il vostro incredibile sostegno alla nostra campagna per il popolo dell'Artsakh e per averci aiutato a raccogliere oltre 600.000 dollari da donare a tutti coloro che hanno un disperato bisogno attraverso l'Armenia Fund. Grazie a voi, saremo in grado di aiutare i civili sfollati, i giovani e gli anziani, colpiti dagli orribili crimini di guerra inflitti al popolo dell Artsakh. Vi preghiamo di dedicare qualche minuto alla visione della nostra intervista completa per avere uno sguardo più ravvicinato e capire perché ci siamo riuniti e pubblicare "Protect The Land "e" Genocidal Humanoidz". Per noi quattro è estremamente importante condividere queste verità con voi. È per i nostri antenati, per la nostra cultura e la nostra nazione. Aiutateci a diffondere il messaggio".

Nel video di sei minuti, i quattro membri dei System Of A Down, Daron Malakian, il cantante Serj Tankian, il bassista Shavo Odadjian e il batterista John Dolmayan, spiegano perché era così importante per loro superare le differenze creative per registrare queste nuove canzoni, oltre a porsi l'obiettivo di raccontare con i loro mezzi le atrocità che si verificano nell'Artsakh e in alcune parti dell'Armenia.

"Quello che speriamo è che quello che è successo nel 1915 [il genocidio armeno] e quello che è successo così tante volte nella storia non si ripeta mai più", ha dichiarato John Dolmayan.

Serj Tankian ha aggiunto: "È un'ingiustizia a cui vogliamo che le persone prestino attenzione, ed è per questo che lo stiamo facendo. In modo che possano, a loro volta, informare i propri organi di governo, che possano rispondere adeguatamente".