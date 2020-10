Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato due nuovi inediti. Guarda il video ufficiale di "Ramona"

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo "Ramona" estratto dall'album "Cyr" in uscita in tutto il mondo il prossimo 27 novembre. Il videoclip è stato diretto dalla regista Linda Strawberry, collaboratrice di lungo corso della band e di Billy Corgan durante i suoi progetti solisti.

Cyr è l'ideale seguito dell'album di Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun pubblicato dalla band nel 2018. Questo nuovo lavoro di studio è stato prodotto direttamente da Billy Corgan. In un'intervista il frontma della band ha definito il nuovo album "una follia distopica. Per me rappresenta sia la speranza che il disprezzo di ciò che è e non è possibile fare con la fede".

Insieme a Ramona la band ha pubblicato anche l'inedito Wyttch.

Ascolta qui i due nuovi brani degli Smashing Pumpkins: