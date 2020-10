Ewan McGregor reinterpreta Endlessly dei Muse durante una tappa del suo viaggio in moto dall'Argentina a Los Angeles

Il grande attore (e motociclista) Ewan McGregor ha pubblicato in rete un filmato girato durante il suo lungo viaggio in sella ad una moto elettrica da Ushuaia a Los Angeles. In una tappa del percorso, precisamente in Bolivia, ha ricevuto in dono una chitarra classica artigianale da una comunità locale e ha pensato bene di provarla davanti alla sua telecamera accesa.

Per testare la bellezza dello strumento ricevuto, l'attore ha scelto di reinterpretare il brano Endlessly, contenuto nell'album Absolution dei Muse del 2003.

La performance è stata segnalata e ripresa anche dall'account ufficiale della band di Matt Bellamy:

‘Endlessly’ courtesy of Ewan McGregor, taken from the documentary ‘Long Way Up’ Loved watching this. https://t.co/5uVeO9gZXf @longwaytv — muse (@muse) October 27, 2020

Il viaggio da Ushuaia a Los Angeles è stato interamente ripreso e documentato all'interno della serie in streaming "Long Way Up". Attualmente Ewan McGregor sta per tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi per la serie omonima di Star Wars, la cui pre-produzione è già iniziata da qualche settimana.