Tom Morello e un gruppo di ragazze afgane reinterpretano "Sweet Dreams" degli Eurythmics per beneficenza. Guarda il video

Alcuni membri di Rage Against the Machine, Foo Fighters, Go-Go's e altre band sono stati coinvolti nella realizzazione di una toccante cover di Sweet Dreams degli Eurythmics riarrangiata dal collettivo di musiciste afgane The Miraculous Love Kids / Girl With a Guitar.

Tom Morello dei Rage Against the Machine, Rami Jaffee dei Foo Fighters e Kathy Valentine delle Go-Go's hanno contribuito con il loro talento alla realizzazione del brano (e del videoclip) registrando il brano seguendo le rigide regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza coronavirus.

Il collettivo musicale The Miraculous Love Kids / Girl With a Guitar è stato fondato nel 2015 dal musicista americano Lanny Cordola dopo aver incontrato una ragazza afgana di nome Mursal, le cui due sorelle erano state uccise alcuni anni prima da un attentato suicida. L'obiettivo del collettivo musicale è quello di fornire uno sbocco e una speranza alle ragazze e alle giovani donne che sono state colpite da violenza nella regione di Kabul. Nel 2018, il gruppo ha pubblicato una cover di "Love and Mercy" di Brian Wilson, avvalendosi anche del contributo del cantante-bassista dei Beach Boys.