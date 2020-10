Linkin Park: pubblicato il backstage inedito delle riprese di One Step Closer. Guarda il video con l'intervista a Chester Bennington

In occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario dalla pubblicazione dell'album di debutto Hybrid Theory, i Linkin Park hanno pubblicato un nuovo documentario inedito che racconta le riprese del videoclip del loro primo singolo, One Step Closer.

All'interno del video pubblicato pochi giorni fa dalla band di Los Angeles, un giovane Chester Bennington racconta la prima parte del percorso con Mike Shinoda e soci: "cerco di fare questo mestiere da quando avevo 13 anni... Finalmente sono stato abbastanza fortunato da incontrare i ragazzi giusti e scrivere la musica giusta".

Chester poi spiega così il motivo per il quale la band ha scelto proprio One Step Closer come singolo principale di Hybrid Theory: “Questo brano è un'ottima rappresentazione del gruppo per quanto riguarda i riff, la potenza e l'aggressività contenuta. Dal punto di vista dei testi, si tratta solo di raccontare quanto siamo stufi, esprimendo quell'angoscia che proviamo tutti...".

Il singolo One Step Closer ha raggiunto la posizione numero 24 nella classifica inglese la numero 75 nella classifica di Billboard in America, ponendo le basi per il fenomenale successo mondiale di Hybrid Theory.