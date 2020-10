Alice In Chains: l'incredibile traccia vocale di Layne Staley registrata per Man In The Box. Ascoltala qui

Man In The Box degli Alice In Chians è sicuramente una delle canzoni manifesto dell'intero movimento grunge degli anni '90. Un vero e proprio inno per tutti gli amanti della band di Seattle che resterà per sempre come il loro brano più riconoscibile. Ma avete mai provato ad ascoltare la sola voce di Layne Staley? Se già all'interno del brano la sua interpretazione è un misto di melodia, potenza e rabbia ascoltarne la linea vocale delinea in maniera quasi inaspettata l'immensa espressività del compianto frontman della band.