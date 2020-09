Linkin Park, Hybrid Theory compie 20 anni: Mike Shinoda svela il contenuto del box set celebrativo. Guarda il video

In occasione dell'uscita del grandioso box set celebrativo per il ventesimo anniversario dalla pubblicazione di "Hybrid Theory", Mike Shinoda ha condiviso in rete un video unboxing per tutti i fan dei Linkin Park, svelando il ricchissimo contenuto di questa imperdibile uscita per tutti i fan della band.

Insieme a tutte le tracce dell'album originale, la nuova edizione includerà rarità e un album ricco di B-side tutto da ascoltare. Ma non solo: i Linkin Park hanno rilasciato anche una demo mai ascoltata prima, registrata nel 1999, dal titolo "She Couldn't". La versione super deluxe arriverà il 9 ottobre e si compone di vari formati, tra cui un Super Deluxe Box Set, un Vinyl Box Set e un Deluxe CD.

Ma non finisce qui. Il ventennale dell'album d'esordio della band conterrà anche una cassetta con due tracce, un libro di 80 pagine con contributi del gruppo e foto inedite, un poster di Chester Bennington e tre litografie.

In una nota la band ha dichiarato: È incredibile pensare che siano già passati 20 anni da quando è stato pubblicato Hybrid Theory. Tutta la nostra gratitudine va ai fan che hanno reso possibile questo viaggio epico che abbiamo iniziato insieme 20 anni fa. Dedichiamo a voi tutta la nostra musica. E ora vi dedichiamo nuovamente Hybrid Theory".