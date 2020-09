Talking Heads: David Byrne pubblica il trailer ufficiale del film "American Utopia" diretto da Spike Lee

Il leggendario David Byrne, leader dei Talking Heads, ha pubblicato il primo trailer ufficiale della versione cinematografica di American Utopia, che sarà presentata in anteprima su HBO il 17 ottobre.

Basato sull'acclamato spettacolo di Broadway, il film in uscita è stato diretto dal grande regista Spike Lee.

Il film è stato registrato durante il tour legato all'uscita del disco "American Utopia" all'Hudson Theatre di Broadway, e vede David Byrne sul palco insieme a 11 musicisti, cantanti e ballerini, "invitando il pubblico in un gioioso mondo dei sogni in cui la connessione umana, l'autoevoluzione e la giustizia sociale sono fondamentali", come dichiarato dai produttori dello spettacolo.