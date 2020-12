Talking Heads, David Byrne: “Ecco perché la band non si riunirà mai"

I Talking Heads sono stati una grande band: quando divennero famosi, negli anni ’70, furono i pionieri di un nuovo genere, la new wave. La loro carriera insieme si concluse nel 1991, a causa di alcune tensioni mai superate. Poco dopo, il batterista Chris Frantz dichiarò di aver scoperto dello scioglimento della band attraverso un articolo del Los Angeles Times: “Per quanto ne sappiamo – disse – la band non si è mai sciolta davvero. David ha semplicemente deciso di mollare”.

Fu proprio il cantante e fondatore del gruppo a lasciarlo e a porre fine alla sua storia. Gli altri musicisti provarono ad andare avanti senza di lui, ma non riuscirono mai a ricreare quella magia che c’era prima e alla fine lasciarono perdere. Dopo anni di silenzio, i Talking Heads tornarono sul palco tutti insieme in una sola occasione, per la cerimonia del loro ingresso nella Rock and Roll Hall Of Fame nel 2002. Quella fu l’ultima esibizione della band.

I fan, in realtà, non hanno mai smesso di sperare in una reunion, attività che recentemente va molto di moda tra i grandi gruppi del passato. Tornare a suonare insieme, però, a quanto pare non è nei progetti dei Talking Heads. Lo ha confermato proprio David Byrne in una recente intervista durante il programma The Beat su MSNBC: “C’è un periodo in cui la musica è davvero essenziale per te – ha spiegato – definisce chi sei e quale sia il tuo posto nel mondo. E tu non puoi lasciar andare quel momento. Tuttavia, non potrai neanche ricrearlo né rimpiazzarlo in alcun modo. Ultimamente ci sono tanti reunion tour e cose del genere ma sta diventando un esercizio di nostalgia. Non si può mai ricreare quel momento in cui le persone ascoltano qualcosa per la prima volta. Più del fatto che si tratta di noi, tutto questo riguarda il momento in cui le persone hanno ascoltato questa musica per la prima volta nella loro vita, dov’erano nella loro vita quando è accaduto”.

David Byrne, insomma, sembra del tutto escludere l’ipotesi di una reunion dei Talking Heads, perché è convinto che ormai la loro epoca sia finita e che tornando sul palco non riuscirebbero a tornare indietro e a ricreare l’atmosfera dei loro anni d’oro e a coinvolgere il pubblico come riuscivano a fare una volta.