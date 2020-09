Metallica: pubblicato il video con le prove della band prima del grandioso concerto con la San Francisco Symphony. Guardalo qui

I Metallica hanno pubblicato il video inedito della jam e delle prove realizzate nel camerino prima di salire sul palco del Chase Center di San Francisco per registrare il grandioso concerto "S&M²", tenutosi son la San Franscisco Symphony il 6 e l'8 settembre 2019.

Il concerto "S&M²" dei Metallica è diventato in qualche modo storico per diversi motivi: l'evento ha ufficialmente inaugurato il nuovo Chase Center di San Francisco e ha visto il ritorno della band al fianco della San Francisco Symphony per la prima volta dal 1999, occasione che valse al gruppo di James Hetfiled e Lars Ulrich la vittoria di un Grammy.

Durante il fine settimana, "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²" è entrato nella classifica Billboard 200 alla posizione n. 4, vendendo nei soli Stati Uniti 56.000 album nella prima settimana di uscita.