Dave Grohl ammette la sconfitta nella drum battle contro Nandi Bushell, la ragazzina di 10 anni che l'aveva sfidato. Guarda il video

Dave Grohl ha ammesso la sconfitta!

Il leader dei Foo Fighters, dopo essere stato chiamato dietro alla batteria sfidato da Nandi Bushell di 10 anni, nei giorni scorsi aveva rilanciato la posta in gioco proponendo alla giovane polistrumentista una drum battle sulle note di "Dead End Friends", singolo dei Them Crooked Vultures (la band composta dallo stesso Grohl, Josh Homme dei Queens Of The Stone Age e John Paul Jones dei Led Zeppelin) del 2009.

Poche ore fa Nandi ha caricato sui propri canali social la sua versione del brano, dimostrando ancora una volta cosa si possa creare e gli obiettivi raggiungibili grazie alla passione e alla determinazione.

Dopo aver visto il video Dave Grohl ha deciso di caricarlo sul canale ufficiale Instagram dei Foo Fighters ammettendo simpaticamente la sconfitta.

"Ok, Nandi... hai vinto il primo round... ma non è ancora finita! Allaccia le cinture, perché ho qualcosa di speciale in mente... Rimani sintonizzata... Dave"