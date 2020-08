Foo Fighters, una ragazzina di 10 anni sfida Dave Grohl alla batteria. E lui accetta! Guarda i video

La giovane Nandi Bushell, polistrumentista inglese che già da qualche mese ha ottenuto la visibilità e la "benedizione" da parte di grandi rockstar come Tom Morello, ha lanciato in streaming una sfida a Dave Grohl, leader dei Foo Fighters e batterista dei Nirvana. La giovane Nandi ha organizzato una drum challenge via web sfidando il batterista sulle note di "Everlong", singolo contenuto nell'album del 1997 "The Colour And The Shape".

La risposta di Dave Grohl non si è certo fatta attendere e, attraverso il canale ufficiale dei Foo Fighters, ha pubblicato la sua esibizione:"Ehi Nandi Bushell! Sfida accettata. Non suonavo queste canzoni da mooooolto tempo... Grazie per l'ispirazione! Il tuo amico del rock, Dave. "

Il leader dei Foo Fighters ha registrato il video suonando la batteria di sua figlia Harper, lanciando un'ulteriore sfida alla giovane Nandi: "Non suonavo everlong dal giorno in cui l'ho registrata nel 1997. Nell'ultima settimana, ho ricevuto almeno 100 lettere da persone sparse per tutto il mondo che mi facevano notare di questa sfida alla batteria lanciata da questa ragazzina Ho visto tutti i tuoi video, ti ho visto in TV. Sei un batterista incredibile e sono davvero lusingato che tu abbia scelto alcune delle mie canzoni per fare per i tuoi video, eseguendoli tutti alla perfezione. Quindi oggi ti darò qualcosa che potresti non aver sentito prima. È una canzone chiamata "Dead End Friends" dei Them Crooked Vultures."