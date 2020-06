Tom Morello regala la sua Fender Stratocaster alla bambina che aveva suonato Guerrilla Radio in streaming. Guarda il video

All'inizio di questo mese Nandi Bushell, 10 anni, aveva fatto il giro di tutti i siti internet con milioni di condivisioni e visualizzazioni con la sua versione di Guerrilla Radio dei Rage Against the Machine, eseguita in streaming a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Il video è stato ovviamente visto anche dal grande Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave, il quale subito dopo la pubblicazione del video della bambina, lo condivise sui suoi canali social.

Morello è andato oltre e ha voluto fare una bellissima sorpresa a Nandi inviandole la sua chitarra, la Fender Stratocaster Sul Power da lui autografata. Il messaggio di Tom Morello: "Vorrei che tu avessi questa chitarra come regalo da parte mia perché suoni un rock così potente, e vedere qualcuno così giovane che balla e che suona in un modo così appassionato mi dà davvero speranza per il futuro. Ho iniziato a suonare la chitarra a 17 anni, quindi sei molto avanti rispetto a me e non vedo l'ora di ascoltare molto della tua musica in futuro. Hai molta anima, ed ecco un po' di Potere dell'Anima (soul power) per accompagnarla. Continua sempre così!"

La reazione di Nandi, con gli occhi lucidi, è stata a dir poco emozionante: "Grazie mille, davvero tanto! Davvero tanto per questa bella chitarra! Non vedo l'ora di fare una jam con te!"