I Guns N' Roses pubblicano in streaming il concerto al Download Festival 2018! Guardalo qui

Dopo aver annunciato lo slittamento di tutti i concerti al 2021 a causa della pandemia dovuta al COVID-19, i Guns N 'Roses hanno deciso di offrire una nuova "esperienza live" alternativa per tutti i loro fan. La band ha lanciato una nuova serie in streaming via web, soprannominata "Not in This Lifetime Selects", contenente le esibizioni migliori del loro maestoso tour "Not In This Lifefime Tour".

La seconda puntata della serie "Not in This Lifetime Selects" vede protagonista la band con la pubblicazione dei momenti più belli filmati durante il Download Festival del 9 giugno 2018, pochi giorni prima della spettacolare esibizione a Firenze Rocks.

SCALETTA

Slither

Rocket Queen

You Could Be Mine

Attitude

Sweet Child o' Mine