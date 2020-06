Il concerto casalingo di Alanis Morissette in streaming da James Corden. Guarda il video

Dopo un piccolo ritardo dovuto alla pandemia, Alanis Morissette è finalmente pronta a pubblicare il suo primo album di inediti dopo otto anni: Such Pretty Forks in the Road. La rocker canadase ha presentato il nuovo singolo “Diagnosis” cantando in streaming dalla sua casa in diretta nella trasmissione di James Corden.

Rispettando le regole di distanziamento sociale a causa del coronavirus e in collegamento con il suo pianista, la cantautrice si è esibita dalla sua casa da una camera davvero particolare, molto simile ad una stanza zen o adatta alla meditazione.

Pubblicata ad aprile, "Diagnosis" tratta temi molto delicati come le malattie mentali. Anche se scritti prima dell'emergenza COVID-19, i testi dei nuovi brani sembrano molto vicini alla particolare situazione di isolamento e disagio che tutto il mondo sta vivendo in questo particolare momento.

Il nuovo album "Such Pretty Forks in the Road" sarà pubblicato il prossimo 31 luglio. A causa della crisi sanitaria, Alanis Morissette è stata costretta a rimandare il suo tour per il 25° anniversario di Jagged Little Pill.