Pearl Jam: pubblicata la versione senza censura del video di Jeremy. Guardalo qui

Jeremy dei Pearl Jam è sicuramente una delle canzoni più belle, toccanti e significative di tutta la carriera della band di Seattle. Il brano è stato dedicato da Eddie Vedder al suicidio di un adolescente di nome Jeremy Delle, che si sparò davanti alla sua classe a Richardson, in Texas.

Il video pubblicato nel 1992 raccontava con schizzi, disegni e scritte ciò che accade al giovane Jeremy ma sena una scena in particolare, quella della sparatoria.

Il video originale, infatti, ometteva quel dettaglio perché avrebbe fatto pensare non solo al suicidio di Jeremy ma all'uccisione da parte del ragazzo anche dei suoi compagni di classe, rappresentati seduti immobili e sporchi di sangue nei frame successivi.

La band da pochi giorni ha pubblicato per la prima volta il video senza la censura.

Guardalo qui il video con la scena censurata:

Brittany King, una compagna di classe di Jeremy si rivolse direttamente alla band in seguito alla pubblicazione del brano: «Ero arrabbiata con i Pearl Jam per aver scritto quella canzone. Pensavo: voi non c'eravate, la storia che raccontate non è accurata». Vedder, in un'intervista subito dopo l'uscita di Ten, disse di non aver voluto essere troppo specifico: «Non avevo letto che l'articolo di giornale sulla storia, non volevo essere più dettagliato, sarebbe stata un'intrusione nella loro vita».

Guarda qui il video originale: