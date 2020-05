Coronavirus, Billy Idol suona "Dancing With Myself" in quarantena ospite di Jimmy Fallon! Guarda il video

Jimmy Fallon e la sua band resident al Tonight Show, i The Roots, hanno sperimentato i "remix casalinghi" delle grandi canzoni del rock durante la quarantena, usando esclusivamente oggetti domestici per registrare in streaming e a distanza.

Dopo Sting con "Don't Stand So CLose To Me", perfetta per rendere ancora più chiaro il messaggio sulla distanza sociale al tempo del coronavirus, è toccato a Billy Idol e alla sua "Dancing With Myself".

Billy Idol ha suonato la canzone in streaming dalla sua casa in collegamento con Fallon e i The Roots. Il video della performance mostra anche le clip inviate dai fan al popolare show televisivo mentre ballano in quarantena nelle loro case.