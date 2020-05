Eric Clapton pubblica la versione inedita di Rollin’ and Tumblin’ con BB King. Ascoltala qui

Nel 2000 Eric Clapton e BB King pubblicarono l’album Riding With The King: in occasione del ventesimo anniversario verrà pubblicata un’edizione speciale del disco contenente anche due brani inediti, le cover di Rollin’ And Tumblin’ e Let Me Love You Baby. I due pezzi alla fine furono esclusi dall’album e il primo dei due è già stato pubblicato online in anteprima.

Con Rollin’ And Tumblin’ Clapton e BB King si sono cimentati con uno dei grandi classici dello stile soprannominato Delta blues, cantando e suonando la chitarra entrambi. “Slow Hand”, in realtà, ha eseguito e registrato più volte questo brano, sia come solista che con i Cream, ma la versione di Riding With The King ha un ritmo molto più moderato rispetto a tutte le altre realizzate in precedenza.

Il secondo brano inedito del duo, Let Me Love You Baby, invece, è una cover del brano scritto in origine da Willie Dixon e poi reinterpretato in versioni famose ancora oggi da Buddy Guy e Stevie Ray Vaughn. Per l’edizione speciale dell’album uscito nel 2000 i due musicisti si sono avvalsi di nuovo della collaborazione del produttore Simon Climie ed è stato proprio lui a produrre e a mixare le due cover inedite.

Per questa edizione speciale che ha lo scopo di celebrare la collaborazione tra Clapton e BB King sono previsti diversi formati, tra i quali anche due diverse edizioni in vinile da collezione, disponibili esclusivamente tramite il negozio online di Clapton e alcuni negozi indipendenti. La versione in vinile, infine, è stata masterizzata da Chris Bellman presso gli studi Bernie Grundman Mastering di Los Angeles.