I Motörhead pubblicano il nuovo video di "(We Are) The Road Crew" a sostegno dei disoccupati del settore musicale

In un messaggio che annuncia l'uscita del video, i Motörhead hanno deciso di aiutare tutti i lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro a causa dell'emergenza coronavirus e dello stop forzato alle manifestazioni.

Il comunicato della band: "I lavoratori e i road crew sono la spina dorsale di qualsiasi evento live di successo, e per Lemmy e la band erano più che semplici lavoratori o impiegati, erano una famiglia. Lemmy li amava così tanto che ha scritto per loro una canzone che è diventata un inno: '(We Are) The Road Crew'!"

La band ha poi aggiunto: "Ci fa così male vedere la nostra famiglia ferita, quindi vorremmo onorare, mostrare rispetto e la nostra solidarietà a tutti coloro che rendono possibile ciò che ci fa divertire così tanto con questo nuovissimo video di "...Road Crew" realizzato da Robert John. Vorremmo anche coinvolgere e spronare i nostri amici e colleghi a unirsi a noi pubblicando foto e video dei loro amati guerrieri della strada! Diamo loro spazio sui social media, mostrando amore e gratitudine! Vogliamo vedere i vostri!"

La band ha poi dato le indicazioni su come aiutare tutti i lavoratori del settore dello spettacolo rimasti senza occupazione in questo tremendo periodo di coronavirus: "Per coloro che desiderano partecipare, vi invitiamo a sostenere il programma di assistenza ai lavoratori di Live Nation "Crew Nation" e dare tutto quello che potete, un po' del vostro aiuto. Tutti i proventi derivanti dagli streaming del video "(We Are) The Road Crew" saranno donati in beneficenza"

"Questo movimento non ha genere, non ha etichette, non ha limiti. Ricordate... #WeAreTheRoadCrew"