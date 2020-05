Coronavirus: Queen, il Freddie Mercury Tribute Concert in diretta per i fan in quarantena. Guardalo qui

I Queen trasmettono per la prima volta in versione integrale il Freddie Mercury Tribute Concert, andato in scena sul palco dello stadio di Wembley il 20 aprile 1992. Il concerto venne organizzato per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS, e questa trasmissione in streaming servirà per raccogliere fondi destinati all'Organizzazione Mondiale della Sanità per contribuire a contrastare la diffusione del COVID-19.

Il concerto, trasmesso in diretta venerdì 15 maggio dalle 20:00 ore italiane, sarà disponibile alla visione per le successive 48 ore. Per ogni dollaro donato durante lo streaming, la casa madre di YouTube Google aggiungerà una donazione di 2 dollari.

Il Freddie Mercury Tribute Concert ebbe luogo diversi mesi dopo la morte di Mercury e vide i membri superstiti dei Queen, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, condividere il palco con altri artisti internazionali per onorare la memoria del loro leggendario frontman. Allo show presero parte David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Tony Iommi, James Hetfield, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose, Liza Minnelli e tante altre grandi voci del pop rock mondiale. Oltre ai Queen il concerto vide le esibizioni individuali anche di Metallica, U2, Def Leppard e Guns N 'Roses.

GUARDALO QUI IN DIRETTA DALLE ORE 20 DEL 15 MAGGIO: