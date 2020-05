I Pearl Jam pubblicano il video del nuovo singolo Retrograde ispirato al cambiamento climatico. Guardalo qui

I Pearl Jam hanno pubblicato il video ufficiale di "Retrograde", una delle più belle ballate tratte dal loro nuovo album di studio "Gigaton".

Diretto dal regista Josh Wakely il video animato racconta la distruzione del mondo dovuta ai cambiamenti climatici. La clip si apre con un uomo che guida sotto la pioggia e fa visita ad un sensitivo all'interno di un centro commerciale. Guardando all'interno della sua sfera di cristallo, l'uomo prevede la devastazione della Terra, inondazioni delle principali città città e la distruzione di alcuni monumenti simbolo di modernità in tutto il mondo, tra cui la Torre Eiffel a Parigi e lo Space Needle a Seattle.

Ma il regista vuole trasmettere un messaggio incoraggiante e non distruttivo. I membri della band sono i personaggi del mazzo di carte utilizzate dal sensitivo e ad un certo punto del video escono dai tarocchi per unirsi al resto del mondo. Verso la fine del cortometraggio animato, l'attivista climatica Greta Thunberg viene rivelata come la chiromante, alludendo che ciò che l'uomo ha visto nella sfera rappresentano solo degli avvertimenti.

In un'intervista a Variety, il regista ha spiegato dettagliatamente l'intenso processo creativo che ha dato vita al video. Il progetto però era originariamente diverso, doveva essere realizzato in un formato live-action, ma la pandemia di COVID-19 ha costretto il team a rivedere totalmente la produzione della clip utilizzando con un mix tra animazione e motion-capture.

Guarda il video di Retrograde: