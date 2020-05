Ben Harper torna con il nuovo singolo "Don’t Let Me Disappear" ispirato alla solitudine. Guarda il video

Ben Harper ha pubblicato il suo nuovo singolo "Don't Let Me Disappear", accompagnato da un bellissimo video ispirato alla solitudine.

Il brano tratta argomenti molto intensi come la sottile linea di demarcazione che spesso non vediamo tra la solitudine, l'isolamento e l'invisibilità, "quel momento in cui non riesci a trovare un modo per non nasconderti pur restando in bella vista", come raccontato da Ben Harper stesso.

Il cantautore californiamo non ha specificato quando ha scritto e registrato il nuovo singolo, ma il testo sembra rispecchiare proprio l'ansia e la solitudine provata da tutti durante questo periodo di quarantena e isolamento sociale dettati dall'emergenza COVID-19.