Iggy Pop trasmette il concerto integrale alla Royal Albert Hall di Londra per i fan in quarantena! Guardalo qui

Iggy Pop ha trasmesso in streaming in versione integrale lo storico concerto del 2016 filmato alla Royal Albert Hall di Londra. L'iguana del rock ha deciso di mettere in streaming i suoi storici concerti, in collaborazione con Eagle Rock, per aiutare i fan a trascorrere al meglio il loro tempo in quarantena a causa dell'emergenza coronavirus.

Lo show presenta una line up di primo livello. Ad accompagnare il nostro Rock Ambassador sul palco c'è un vero e proprio supergruppo formato da Josh Homme, Dean Fertita, Matt Helders, Troy Van Leeuwen dei Queens Of The Stone Age, assieme al leggendario chitarrista Matt Sweeney. La setlist di questo concerto vede brani tratti dall'album di "Post Pop Depression" e dal periodo berlinese con alcune vere e proprie pietre miliari della carriera di Iggy Pop provenienti dagli album "The Idiot" e "Lust For Life" prodotti da David Bowie.

Scaletta:

Lust for Life

Sister Midnight

American Valhalla

Sixteen

In the Lobby

Some Weird Sin

Funtime

Tonight

Sunday

German Days

Mass Production

Nightclubbing

Gardenia

The Passenger

China Girl



Break Into Your Heart

Fall in Love With Me

Repo Man

Baby

Chocolate Drops

Paraguay

Success