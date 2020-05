Green Day, Billie Joe Armstrong pubblica un nuovo brano registrato in quarantena. Ascolta qui "Not That Way Anymore"

Billie Joe Armstrong dei Green Day ha pubblicato un nuovo brano registrato come parte delle sue sessioni casalinghe "No Fun Mondays" che da circa un mese impegnano le giornate in quarantena del nostro Rock Ambassador.

Dopo aver sorpreso tutti con la cover in Italiano di "Amico" di Don Backy, l'ultimo brano scelto da Billie Joe è "Not That Way Anymore" di Stiv Bators, punk rocker americano già nei Dead Boys e The Lords of the New Church, scomparso a Parigi nel 1990 dopo un tragico incidente in auto.

La figura di Stiv Bators è stata portata sul grande schermo all'interno del film diretto dal regista Randall Miller nel 2013 "CBGB". Il musicista venne interpretato dall'attore Justin Bartha, meglio conosciuto come Doug Billings nella trilogia de "Una Notte Da Leoni" di Tod Phillips.

ASCOLTA QUI "NOT THAT WAY ANYMORE" NELLA VERSIONE DI BILLIE JOE ARMSTRONG DEI GREEN DAY: