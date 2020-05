I Metallica suonano integralmente il "Black Album" live nel concerto trasmesso per i fan in quarantena! Guardalo qui

Anche questa settimana i Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha trasmesso in streaming su youtube il concerto registrato in Austria nel 2012 in occasione del ventesimo anniversario di pubblicazione del "Black Album"

Lo show, introdotto questa volta dal racconto del batterista Lars Ulrich, è stato registrato il 10 giugno 2012 al Pannonia Fields II di Nickelsdorf, Austria.

I Metallica hanno iniziato a trasmettere gratuitamente in streaming i loro storici concerti dopo aver posticipato o annullato i loro show previsti per questa primavera a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre i la band di San Francisco hanno recentemente annunciato di aver donato 350.000 dollari per aiutare le persone e le categorie colpite dall'emergenza sanitaria ed economica attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

SCALETTA (Live in Nickelsdorf, Austria - June 10, 2012)

Hit the Lights

Master of Puppets

The Four Horsemen

For Whom the Bell Tolls

Hell and Back

The Black Album (In reverse order)

The Struggle Within

My Friend of Misery

The God That Failed

Of Wolf and Man

Nothing Else Matters (Original Version)

Through the Never

Don't Tread on Me

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Holier Than Thou

Sad but True

Enter Sandman(Extended Bridge)



Fight Fire With Fire

One

Seek & Destroy