Johnny Depp e Jeff Beck pubblicano il video ufficiale di Isolation, la loro cover di John Lennon. Guardalo QUI

Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato il video ufficiale della loro versione di "Isolation".

Il brano è una cover della canzone scritta da John Lennon del 1970 e pubblicata all'interno dell'album John Lennon/Plastic Ono Band.

Il duo ha eseguito sul palco la canzone per la prima volta Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton lo scorso settembre in Texas.

La formazione che ha inciso il brano:

Johnny Depp - voce

Jeff Beck – chitarra

Rhonda Smith - basso

Vinnie Colaiuta – batteria

Il duo, oltre a Isolation, ha annunciato che presto arriverà un vero e proprio lavoro di studio con altri brani. Jeff Beck ha così dichiarato: “Visti i giorni di vero e difficile 'isolamento' che la gente sta attraversando in questi tempi , abbiamo deciso che questo sarebbe stato il momento più giusto per farvi sentire questa canzone. A breve sentirete qualcosa di più fatto da me e Johnny, ma fino ad allora speriamo che voi possiate trovare conforto e serenità ascoltando la nostra versione di questo classico di Lennon".