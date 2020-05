Coronavirus, Brian Johnson degli AC/DC e il messaggio per i fan italiani: "Era il paese di mia madre, lo considero anche mio"

Il cantante degli AC/DC Brian Johnson ha registrato un video messaggio, pubblicato dal portale AC/DC Italia, per tutti i fan italiani colpiti così duramente dalla pandemia di coronavirus.

Nella clip Brian Johnson si rivolge a tutti i fan del nostro Paese ricordando le sue origini Italiane: "Ascoltate, so che avete passato un brutto momento e che state iniziando a uscirne lentamente. Ma io sono con voi. Sapete una cosa? Guardare le notizie e vedere gli italiani cantare dai balconi mi ha fatto sentire così orgoglioso e anche molto emozionato. Era il paese di mia madre e lo considero anche il mio. Spero solo di poterti rivedere tutti molto presto."

Brian Johnson ha origini italiane da parte di madre. Il cantante degli AC/DC è figlio di un sergente maggiore dell'esercito britannico e di Ester De Luca, proveniente da Rocca di Papa in provincia di Roma.

Nel messaggio cita anche i luoghi italiani del suo cuore: "Vi sono vicino, la mia famiglia è di Frascati e Rocca di Papa".

Oltre a ringraziare i fan italiani per i momenti che le televisioni di tutto il mondo hanno diffuso, non ultimi i video con le canzoni cantate dai balconi, la voce degli AC/DC ha raccontato come sta trascorrendo questo lockdown specificando anche alcuni prodotti che lo stanno aiutando a vivere questo periodo di isolamento sociale con più allegria, mostrando alla telecamera con la consueta ironia una bella bottiglia di grappa italiana.

Guarda il messaggio di Brian Johnson degli AC/DC per tutti i fan italiani: