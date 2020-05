Green Day, Billie Joe Armstrong dedica a Mike Dirnt una nuova canzone registrata in quarantena. Ascolta qui Kids In America

Durante le sue consuete sessioni in quarantena, Billie Joe Armstrong ha registrato la sua versione del brano originariamente scritto da Kim Wilde nel 1981 "Kids in America" ​​come nuovo episodio delle sue "No Fun Mondays".

Il frontman dei Green Day ha dedicato il brano a "l'unico, il solo Mike Dirnt", il bassista e suo compagno di band da oltre venticinque anni che il 4 maggio ha compiuto 48 anni. "Ascoltala a tutto volume solo per lui", ha scritto Armstrong nella didascalia del video. La clip mostra un bassista con la testa da unicorno che suona, mentre una mano scrive il testo della canzone su un quaderno con un pennarello verde.

Billie Joe ha sottolineato che la canzone di Wilde è stata successivamente reinterpretata anche dai Muff. (La loro versione è apparsa nella colonna sonora del film Clueless del 1995). Dopo che la cantante-chitarrista della band Kim Shattuck è morta a 56 anni in ottobre a causa di complicazioni della SLA, il leader dei Green Day ha voluto ricordarla come una delle sue più grandi influenze di sempre: "Era una delle mie cantautrici preferite. Quando abbiamo registrato Dookie, abbiamo ascoltato costantemente il primo disco dei Muff. Sentiremo quell'urlo rock n roll dal cielo!"

Ascolta qui "Kids In America", il nuovo brano registrato da Billie Joe Armstrong in quarantena: