Coronavirus, i Queen pubblicano "You Are The Champions", una nuova versione registrata per beneficenza. Ascoltala qui

Ne avevamo parlato già qualche settimana fa, e dopo il successo ricevuto la band ha deciso di pubblicare ufficialmente la performance. I Queen assieme ad Adam Lambert hanno rilasciato una nuova versione di We Are The Champions, "You Are The Campions".

Collegandosi ciascuno dalla propria abitazione Brian May, Roger Taylor e il cantante hanno interpretato We Are The Champions, una delle più belle e più famose canzoni dei Queen. Per l’occasione, i tre hanno deciso di cambiare leggermente il testo, che a un certo punto è diventato “You are the champions”, una leggera modifica che però ha un significato molto profondo, ossia un’espressione di solidarietà verso tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus e verso tutte le persone che sono costrette alla quarantena. Il video dell’esibizione del trio è poi stata condivisa sui social.

Le numerosissime richieste di rendere disponibile il download della nuova versione nata dalla "jam virtuale" ora intitolata “You Are The Champions” e arricchita dal contributo al basso di Neil Fairclough, hanno indotto a rendere disponibile il brano su tutte le piattaforme di streaming e download.

I proventi saranno destinati al Fondo di Solidarietà dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sostenuto dalla United Nations Foundation. Saranno impiegati per fornire strumenti e risorse agli operatori sanitari che gestiscono in prima linea l’emergenza COVID-19. I fondi saranno utilizzati per mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, test kit, formazione e ciò che potrà velocizzare lo sviluppo di un vaccino e terapie.