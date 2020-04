Billie Joe Armstrong canta in italiano la cover di "Amico" di Don Backy! Ascoltala qui e guarda il video

Billie Joe e l'Italia, un rapporto d'amore non solo di sangue.

Il leader dei Green Day, i cui trisavoli erano emigrati da Viggiano, paese lucano in provincia di Potenza, ha espresso il suo legame con il nostro Paese attraverso l'ultima cover realizzata per le sue sessioni in quarantena #NoFunMondays.

Billie Joe ha reinterpretato il brano "Amico" di Don Backy e i Ribelli, scritto dal cantautore di Santa Croce sull'Arno nel 1963. Assieme alla canzone il leader dei Green Day ha pubblicato anche un video animato in cui le parole del testo vengono scritte a pennello.

Il messaggio del nostro Rock Ambassador:

Questa canzone è stata originariamente scritta da Don Backy. Si chiama "Amico" e ha un tocco davvero power pop. Godetevela.

Ps .. Per favore, scusate il mio italiano!

Dalle immagini pubblicate nel video è possibile riconoscere i filmati e le fotografie scattate durante il live a sorpresa dei Green Day all'Ohibò di Milano il 22 maggio 2013

Ascolta qui la versione originale di "Amico" di Don Backy: