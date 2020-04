Green Day, Billie Joe Armstrong pubblica un nuovo brano registrato in quarantena. Ascolta qui "War Stories"

Billie Joe Armstrong di Green Day ha pubblicato un nuovo brano registrato come parte delle sue sessioni casalinghe "No Fun Mondays" che da circa un mese impegnano le giornate in quarantena del nostro Rock Ambassador.

L'ultimo brano scelto da Billie Joe è "War Stories" degli Starjets, gruppo punk rock dell'Irlanda del Nord, che pubblicò la versione originale del brano nel 1979 all'interno dell'album "God Bless the Starjets".

La scorsa settimana, Billie Jo ha pubblicato la cover del brano "That Thing You Do!" in omaggio al bassista dei Fountains of Wayne Adam Schlesinger, scomparso lo scorso 1 aprile a causa del COVID-19, che scrisse la canzone nel 1996 pubblicandola a nome della fake band The Wonders come colonna sonora dell'omonimo film "That Thing You Do!" con protagonista Tom Hanks. Il film uscì in Italia nello stesso anno con il titolo "Music Graffiti".

ASCOLTA QUI "WAR STORIES" NELLA VERSIONE DI BILLIE JOE ARMSTRONG DEI GREEN DAY: