Dopo i Pink Floyd, i Radiohead e i Metallica anche i Foo Fighters hanno deciso di trasmettere i loro storici concerti in diretta su YouTube per tutti i fan in quarantena a causa dell'emergenza coronavirus.

La band di Dave Grohl, come primo live in streaming, ha trasmesso il leggendario concerto del 2006 ad Hyde Park a Londra con ospiti Brian May e Roger Taylor dei Queen.