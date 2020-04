Coronavirus, gli Incubus in quarantena suonano dalle loro case il nuovo singolo "Our Love". Guarda il video

Sono sempre di più le band che, in questi difficili giorni di isolamento sociale a causa del coronavirus, stanno regalando performance e concerti in live streaming per i loro fan.

Gli ultimi della lunga lista di rock star a creare qualcosa di speciale in questo periodo di quarantena forzata sono gli Incubus. I membri della band di Brandon Boyd hanno eseguito dal vivo dalle loro case il nuovo singolo "Our Love" pubblicando il video in streaming sul loro canale YouTube.

La versione in studio del brano è contenuta all'interno dell'ultimo EP della band "Trust Fall (Side B)", uscito ufficialmente negli store digitali lo scorso venerdì 17 aprile.

Ascolta qui la versione originale di "Our Love", l'ultimo singolo degli Incubus: