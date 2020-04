Green Day, Billie Joe Armstrong ha registrato un nuovo brano a casa per i fan in quarantena. Ascolta qui That Thing You Do

Billie Joe Armstrong dei Green Day come promesso continua a pubblicare nuovi brani ogni lunedì all'interno di una serie di sessioni chiamate "No Fun Mondays". Il nostro Rock Ambassador ha iniziato da qualche settimana a reinterpretare i grandi brani del punk nel suo classico e immediatamente riconoscibile stile, portando alla luce alcuni b-side che sono stati fondamentali per la formazione del leader dei Green Day.

Questa settimana Billie Joe ha deciso di registrare per tutti i suoi fan, che in questo momento di trovano isolati nelle loro case, il brano "That Thing You Do!", scritta dal bassista dei Fountains of Wayne Adam Schlesinger nel 1996 e pubblicata a nome della fake band The Wonders come colonna sonora dell'omonimo film "That Thing You Do!" con protagonista Tom Hanks. Il film uscì in Italia nello stesso anno con il titolo "Music Graffiti".