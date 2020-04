Coronavirus, i Radiohead pubblicano il concerto integrale di Berlino del 2016 per i fan in quarantena. Guardalo qui

I Radiohead proseguono con l'iniziativa #StayHome #WithMe pubblicando i loro concerti integrali su YouTube per fare compagnia a tutti i fan che in questo momento si trovano nelle loro case in isolamento sociale a causa del coronavirus.

La settimana scorsa la band di Thom Yorke aveva pubblicato il live integrale registrato a a Dublino nell'ottobre del 2000. Questa volta i Radiohead attraverso il loro canale YouTube hanno pubblicato gratuitamente in streaming il concerto del Lollapalooza Festival al Treptower Park di Berlino, registrato l'11 settembre 2016.

Guardalo QUI in versione integrale: