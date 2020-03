Eric Clapton è il primo musicista nella storia ad entrare per tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame

6 marzo 2000

Eric Clapton entra a far parte della Rock and Roll Hall of Fame come artista solista.

Il mitico Slowhand, con questo grande riconoscimento, diventa il primo musicista nella storia a far parte dell’istituzione per tre volte.

Clapton infatti è stato introdotto nella Hall of Fame anche con gli Yardbirds nel 1992 e con i Cream nel 1993.

La cerimonia di introduzione degli Yardbirds venne presentata da un giovanissimo The Edge che chiamò sul palco tutti i membri storici passati all'interno della band: Da Clapton a Jeff Beck fino al grande Jimmy Page.

Guarda il video dell'introduzione degli Yardbirds nella Rock and Roll Hall of Fame:

Nel 1993 invece Clapton venne introdotto all'interno della Hall Of Fame assieme a Ginger Baker e Jack Bruce per il loro contributo alla musica all'interno dei Cream.

Guarda l'esibizione di Sunshine Of Your Love di quella sera: