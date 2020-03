Lynyrd Skynyrd: il trailer ufficiale del biopic Street Survivors. Guardalo qui

Cleopatra Entertainment ha pubblicato il primo trailer di Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash, un film biografico basato sulla vita dell'ex batterista Artimus Pyle e sul racconto del tragico giorno in cui un incidente aereo distrusse la band.

La storia descrive quel 20 ottobre 1977, quando l'aereo su cui si trovava la band rimase senza carburante e si schiantò in una palude a Gillsburg, nel Mississippi. Tre membri della band, il frontman Ronnie Van Zant, la corista Cassie Gaines e il chitarrista Steve, persero la vita in quel tragico incidente assieme al road manager Dean Kilpatrick, al pilota Walter McCreary e al copilota William Gray.

Ma, come descritto dall'ex batterista Artimus Pyle, "questa è più di una storia sull'incidente aereo. Riguarda la musica dei Lynyrd Skynyrd, la più grande band di southern rock di tutti i tempi".

Scritto e diretto da Jared Cohn, Street Survivors è stato presentato in anteprima il 16 febbraio all'Hollywood Reel Independent Film Festival, e dovrebbe arrivare nei cinema in primavera. Il film è stato realizzato senza l'approvazione dell'attuale incarnazione della band, che ha rifiutato di consentire l'utilizzo della propria musica.