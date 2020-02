Ozzy Osbourne: il making of del nuovo video con Jason Momoa! Guarda il video

Il giorno in cui Ozzy Osbourne ha pubblicato il suo nuovo album, Ordinary Man, il Principe delle Tenebre ha rilasciato sui suoi canali social un video promozionale per la canzone "Scary Little Green Men" in cui è stato interpretato da Jason Momoa.

La star di Game of Thrones e Aquaman ha prestato la sua immagine per interpretare lo spirito di Ozzy attraverso le movenze, gli atteggiamenti e l'attitudine tipiche da sempre della grande leggenda dell'Heavy Metal inglese.

Da poche ore è stato pubblicato anche il making of del video che racconta le fasi di pre-produzione e scrittura oltre alla preparazione di Jason Momoa.

L'attore, definito dal regista come il non musicista più metallaro nella storia del metal, ha ringraziato Ozzy e Sharon per averlo scelto in occasione della realizzazione di questo videoclip.

Momoa è un grande fan dell'heavy metal, avendo precedentemente affermato di ascoltare di continuo band come di Pantera, Metallica e Mudvayne.