Rammstein: la costruzione del mastodontico palco per il tour europeo! Guarda il video in time lapse

I Rammstein stanno per invadere gli stadi d'Europa. La band di Till Lindemann ha pubblicato in rete il video con la costruzione in time lapse del mastodontico palco che porterà all'interno dei maggiori stadi d'Europa per il tour estivo.

65 ore per erigere un vero e proprio palazzo, anche più alto della copertura stessa degli impianti sportivi che faranno da cornice ai loro esplosivi show.

I Rammstein saranno in concerto in Italia il prossimo 13 luglio a Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino

Le date del tour europeo:

May 25, 2020 Klagenfurt, Wörthersee Stadion

May 29, 2020 Leipzig, Red Bull Arena

May 30, 2020 Leipzig, Red Bull Arena

Jun 2, 2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Jun 3, 2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Jun 6, 2020 Zürich, Stadion Letzigrund

Jun 7, 2020 Zürich, Stadion Letzigrund

Jun 10, 2020 Ostend, Park De Nieuwe Koers

Jun 14, 2020 Cardiff, Principality Stadium

Jun 17, 2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields

Jun 20, 2020 Coventry, Ricoh Stadium

Jun 24, 2020 Nijmegen, Goffertpark

Jun 27, 2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Jun 28, 2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Jul 1, 2020 Hamburg, Volksparkstadion

Jul 2, 2020 Hamburg, Volksparkstadion

Jul 4, 2020 Berlin, Olympiastadion

Jul 5, 2020 Berlin, Olympiastadion

Jul 9, 2020 Lyon, Groupama Stadium

Jul 10, 2020 Lyon, Groupama Stadium

Jul 13, 2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

Jul 17, 2020 Warsaw, PGE Narodowy

Jul 21, 2020 Tallinn, Song Festival Grounds

Jul 26, 2020 Trondheim, Granåsen

Jul 27, 2020 Trondheim, Granåsen

Jul 31, 2020 Gothenburg, Ullevi Stadium

Aug 1, 2020 Gothenburg, Ullevi Stadium

Aug 4, 2020 Aarhus, Ceres Park