Pearl Jam: pubblicato il nuovo inedito "Superblood Wolfmoon"! Ascoltalo qui

Dopo averne anticipato l'uscita attraverso una divertente operazione social che ne permetteva l'ascolto di qualche secondo, i Pearl Jam hanno pubblicato "Superblood Wolfmoon" il secondo inedito estratto da Gigaton, il nuovo album in uscita il prossimo 27 marzo.

Dai toni completamente diversi dal primo singolo "Dance of the Clairvoyants”, questo nuovo inedito ci riporta su atmosfere decisamente più familiari e immediatamente riconoscibili dell'universo Pearl Jam.

La band di Eddie Vedder ha annunciato la pubblicazione del brano con un post sui social:

Il nuovo album uscirà il prossimo 27 marzo ed è già disponibile al preorder il singolo in formato 7 pollici dal titolo "Dance Of The Clairvoyants".

Tutte le info su pearljam.com

In primavera i Pearl Jam partiranno per un tour in Nord America, che arriverà, nell’estate, anche in Europa. In particolare, il 5 luglio 2020, la band si esibirà per l’unica data italiana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola assieme ai Pixies. Biglietti in vendita su ticketmaster.it e su ticketone.it.