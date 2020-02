Green Day: pubblicato il nuovo video Meet Me On The Roof con protagonista Dustin di Stranger Things. Guardalo qui

I Green Day, in occasione dell'uscita del loro nuovo album di inediti "Father Of All...", hanno pubblicato il video di Meet Me On The Roof, il nuovo singolo.

Protagonista del nuovo videoclip Gaten Matarazzo, il giovane attore italo-americano che interpreta Dustin nella famosissima serie TV Stranger Things.

Matarazzo nel videoclip in cui appare a fianco dei Green Day, interpreta un giovanissimo stuntman alle prese con un'improbabile motocicletta acrobatica difettosa. Solo l'intervento di Billie Joe ovviamente potrebbe salvarlo da una colossale figuraccia davanti ai suoi compagni di classe...

Guardalo qui: