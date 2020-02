Il nuovo singolo dei Green Day "Oh Yeah!" è stato presentato la scorsa settimana con la pubblicazione di un videoclip che mostra i tre componenti della band in ruoli davvero divertenti: Mike Dirnt come guardia giurata notturna, Tré Cool come cronista TV e Billie Joe praticamente nel ruolo di se stesso.

La band del nostro nuovo Rock Ambassador ha pubblicato il video che racconta il dietro le quinte e la realizzazione del videoclip.

Guardalo qui: