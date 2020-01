Mick Jagger protagonista nel primo trailer di The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi! Guardalo qui

Mick Jagger torna sul grande schermo con un ruolo di primo piano.

Il leggendario frontman dei Rolling Stones sarà protagonista al fianco di Claes Bang, Elizabeth Debicki e Donald Sutherland in The Burnt Orange Heresy, il nuovo film di Giuseppe Capotondi, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia lo scorso anno.

Il film arriverà nei cinema di Los Angeles e New York il prossimo 6 marzo. La pellicola racconterà la storia del critico d'arte James Figueras (Bang) e della sua amate, l'americana Berenice Hollis (Debicki), mentre viaggiano verso la tenuta sul lago di Como del potente collezionista d'arte Cassidy (Jagger). Il personaggio del frontman dei Rolling Stones sarà il mandante di un furto e chiederà a James di rubare un capolavoro dell'artista Jerome Debney (Sutherland) dal suo studio.

Il film è ambientato in Italia rappresenta un adattamento cinematografico dall'omonimo romanzo poliziesco del 1971 di Scott B. Smith.